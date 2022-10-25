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Богаче самого короля. Риши Сунак стал премьером Британии

Король Великобритании Карл III назначил новым премьер-министром лидера Консервативной партии Риши Сунака.

Сунак родился в 1980 году в Гэмпшире, в семье выходцев из индийского штата Пенджаб. Его предки уехали из Индии в африканские колонии Великобритании. Отец Риши Сунака родом из Кении, а мать – на территории современной Танзании. Потом они уехали в Англию.

В 2019 году Сунак поддержал Бориса Джонсона в предвыборной гонке – тот, став премьером, назначил его на пост замминистра финансов. Вскоре Риши Сунак стал самым молодым и первым главой британского минфина, не являющимся коренным жителем Туманного Альбиона.

Вместе с женой Сунак занимает 222-е место в списке богатейших англичан. Их состояние оценивают в 730 млн фунтов – в два раза больше, чем личное состояние короля. Жена Сунака – Акшата, дочь «отца индийского IT» миллиардера Нараяны Мурти.

Пытаясь стать премьером этим летом, Риши Сунак предлагал снизить подоходные налоги и увеличить расходы на оборону. Главной проблемой Британии он считает рост цен из-за военных действий на Украине и экономической борьбы России с западными странами. По отношению к Москве новый британский премьер занимает жесткую позицию, в ходе предвыборной кампании он призывал ужесточить санкционный режим.

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