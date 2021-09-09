09 сентября 2021, 11:40 Фоторепортажи Ким Чен Ын похудел, ракеты не показали. Как прошел парад в Пхеньяне

В КНДР прошел военный парад, приуроченный к 73-летию основания страны. Празднование было сдержанным, и выделялось лишь появлением марширующего отряда в комбинезонах химзащиты — это подразделение экстренной профилактики заболеваний. COVID-19, по версии официального Пхеньяна, в стране нет.



На площади имени Ким Ир Сена появился и товарищ Ким Чен Ын, который, как отметили иностранные СМИ, «поразительно хорошо» выглядел на фоне новостей о своем похудении. Он помахал толпе рукой, но от выступления и речей отказался. В отличие от прошлогоднего парада, на котором блистательный лидер народной и демократической республики показывал баллистические ракеты и говорил о ядерном потенциале.

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