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Кем был Джон Кеннеди

Ровно 105 лет назад, 29 мая 1917 года родился Джон Фицджералд Кеннеди, коротко — JFK. 35-й президент США вырос в богатой семье ирландского происхождения в Бруклине.

Ветеран Второй Мировой войны в звании лейтенанта, сразу после окончания войны он начал политическую карьеру — в 1947 году был избран от родного штата Массачусетс в Палату представителей США, где пробыл до 1953-го, когда стал уже сенатором.

В 1960 году на президентских выборах 43-летний Кеннеди с незначительным отрывом опередил республиканца Ричарда Никсона. Почти трехлетнее правление Кеннеди ознаменовано Берлинским и Карибским кризисами, операцией в заливе Свиней, космической гонкой между СССР и США, а также серьезными шагами по преодолению расовой дискриминации.

22 ноября 1963 года, совершая предвыборную поездку в открытом лимузине на одной из центральных улиц Далласа в штате Техас, Джон Кеннеди был смертельно ранен из снайперской винтовки и скончался в госпитале. Специально созданная Конгрессом комиссия назвала убийцей бывшего морпеха Ли Харви Освальда.

Именем Кеннеди в США названы многие улицы, школы и другие объекты — в частности, международный аэропорт в Нью-Йорке. По мнению большинства граждан страны, Кеннеди входит в десятку величайших американских президентов. О его жизни и пути в политике — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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