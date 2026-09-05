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Политика

В Кремле оценили вероятность обсуждения новых идей урегулирования конфликта на Украине

Песков: речи о новых идеях по урегулированию на Украине не идет
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в рамках визита спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию не планируется обсуждать новые идеи по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов, передает РИА Новости.

«Вчера сам Трамп сказал, что речь о новых идеях по урегулированию не идет», — отметил он.

Песков предложил дождаться встречи американских переговорщиков с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 5 сентября.

Самолет с американской делегацией приземлился в московском аэропорту Внуково в 12.52 мск. В аэропорту их встретил спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

4 сентября стало известно, что спецпосланники президента США намерены посетить столицы России и Украины в ближайшие дни. Сначала они приедут в Москву, а затем в Киев. Ожидается, что визиты состоятся 5 и 6 сентября.

Ранее в России предположили, какие предложения привезут Уиткофф и Кушнер.

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