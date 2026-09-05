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Политика

В Кремле сообщили дату встречи Путина с Кушнером и Уиткоффом

Песков: Путин сегодня примет Уиткоффа и Кушнера
Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин встретится со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 5 сентября. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да, такая встреча сегодня запланирована», — сказал представитель Кремля.

Самолет с американской делегацией приземлился в московском аэропорту Внуково в 12.52 мск. В аэропорту их встретил спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ожидается, что Уиткофф и Кушнер также посетят и Киев.

До этого Путин, общаясь с журналистами после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, назвал Уиткоффа и Кушнера «всегда желанными гостями» в России и отметил, что Москва с удовольствием с ними работает.

Ранее Трамп заявил, что Уиткофф и Кушнер везут в Москву «мирные предложения».

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