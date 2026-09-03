Некоторые страны ЕС настаивают на разрешении поставок газа из России

Замглавы МИД Грушко: некоторые страны ЕС против запрета на импорт газа из России

Некоторые государства Европейского Союза выступают за возможность продолжения поставок газа из России, несмотря на решение ЕС о полном запрете таких поставок. Об этом сообщил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на ВЭФ.

Он подчеркнул, что окончательный запрет на импорт газа из России, который будет введен в 2027 году, может привести к ухудшению экономической ситуации в Евросоюзе.

«Таким образом, в Европейском Союзе, несмотря на принятое решение о полном отказе от российского газа, некоторые страны открыто выступают за разрешение этих поставок», — отметил Грушко.

В начале года Совет ЕС одобрил регламент о поэтапном прекращении импорта как сжиженного природного газа (СПГ), так и трубопроводного газа из России.

Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным контрактам начнет действовать с 1 января 2027 года. Запрет на поставки трубопроводного газа по краткосрочным контрактам будет действовать с 17 июня 2026 года, а долгосрочные контракты будут запрещены с 1 ноября 2027 года.

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