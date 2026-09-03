Посла России в Лиссабоне вызвали в МИД Португалии

МИД Португалии вызвал российского посла в Лиссабоне Михаила Камынина. Об этом заявили РИА Новости в дипмиссии.

«Завтра [3 сентября] посла вызывают в МИД Португалии, по Лиссабону встреча на 11:30 (13:30 мск) назначена», — сообщили в там.

2 сентября министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел сообщил, что посла России вызовут в МИД после того, как власти Германии обвинили Россию в инциденте с беспилотником в районе аэропорта Лейпцига.

1 сентября власти ФРГ обвинили Россию в организации «гибридной атаки» на аэропорт Лейпцига и объявили о решении закрыть Русский дом в Берлине и генеральное консульство РФ в Бонне. Германия также инициирует в Евросоюзе создание новых санкционных списков россиян, будет добиваться ужесточения санкций против России, введения контроля за въездом российских граждан и усиления давления на так называемый «теневой флот» РФ.

Путин заявил, что Германия обвинила Москву в инциденте из-за собственных проблем в экономике. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что «никакой аргументации представлено не было».

Ранее в Госдуме оценили перспективу разрыва дипотношений с Германией.