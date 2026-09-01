«Они спокойно ушли»: в МИД РФ отвергли планы нападения на страны Балтии

Грушко: у России нет ни причин, ни необходимости нападать на страны НАТО

У России нет ни причин, ни планов, ни необходимости нападать на страны НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает «Интерфакс».

«Зачем России нападать на НАТО, вот зачем? Еще СССР признал независимость стран Балтии. И они спокойно ушли. Зачем вот сейчас на них нападать?» — сказал замглавы МИД РФ, комментируя заявления представителей ЕС.

До этого исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце заявлял, что Россия не намерена атаковать страны НАТО. Он отметил, что союзники обмениваются разведданными и приходят к единому мнению о том, что возможное столкновение не прогнозируется.

В июне президент РФ Владимир Путин назвал не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России на Североатлантический альянс. Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать.

Ранее Путин рассказал, как НАТО обмануло Россию.