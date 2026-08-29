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Политика

В МИД России рассказали, что могло бы открыть путь к урегулированию на Украине

МИД России: внешнее управление в Киеве могло бы открыть путь к урегулированию
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Открыть путь к урегулированию конфликта на Украине могло бы внешнее управление в Киеве под эгидой ООН. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

«Это могло бы открыть путь к дипломатическому урегулированию», — сказал замглавы внешнеполитического ведомства.

В феврале Галузин также заявил, что Москва готова обсудить с другими странами идею введения на Украине внешнего управления под эгидой ООН после завершения конфликта. Ранее ее уже высказывал президент России Владимир Путин. Однако США идею не поддержали, заявив, что она не нашла одобрения в администрации Дональда Трампа.

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович назвал идею введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН «не самым худшим вариантом».

Ранее экс-премьер Украины предложил России и США управлять его страной.

 
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