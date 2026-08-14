СМИ узнали способ, которым Белый дом хочет добиться смены руководства Кубы

Bloomberg: США начали склоняться к отказу от идеи военной операции на Кубе

Администрация США все больше склоняется к усилению санкционного давления на Кубу вместо использования военной силы для смены коммунистического руководства острова. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, в Белом доме считают, что экономические ограничения могут оказаться более эффективным инструментом воздействия, чем военная интервенция.

Вопрос о возможных военных действиях в последнее время обсуждался, но, по словам собеседников Bloomberg, этот вариант постепенно уходит на второй план: администрация США сосредоточена на ужесточении существующих санкций и введении новых мер, чтобы усилить давление на Гавану.

Официальных заявлений от Белого дома по этому поводу пока не поступало. При этом глава Пентагона Пит Хегсет не далее как вчера заявлял, что США допускают проведение военной операции на Кубе после того, как завершат боевые действия против Ирана.

Ранее заместитель Лаврова рассказал об отношении России к давлению США на Кубу.