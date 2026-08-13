Заместитель Лаврова рассказал об отношении России к давлению США на Кубу

Рябков: Россия категорически не приемлет давление США на Кубу

Россия категорически не приемлет попытки Соединенных Штатов оказать давление на Кубу. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

В четверг, 13 августа, дипломат принял участие в памятной акции по случаю 100-летия со дня рождения лидера Кубинской революции Фиделя Кастро. В ходе мероприятия он выразил уверенность, что Вашингтон вводит все новые ограничительные меры в отношении Гаваны из-за своего бессилия.

«Им (американским властям. — «Газета.Ru») не удастся сломить волю кубинского народа. Мы категорически не приемлем данную политику, выражаем непоколебимую солидарность с нашими кубинскими друзьями», — сказал Рябков.

8 августа газета The The New York Times со ссылкой на источники написала, что США ищут среди действующих или бывших кубинских чиновников фигуру, которую можно было бы убедить возглавить правительство республики. По данным издания, таким образом Вашингтон хочет повторить венесуэльский сценарий.

Позднее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты рассматривают разные варианты действий в отношении Кубы, включая применение силы. На этом фоне чиновник призвал официальную Гавану учитывать готовность действующего американского лидера отстаивать «стратегические прерогативы» Вашингтона.

Ранее журналисты узнали, что США отправили своих шпионов на Кубу.