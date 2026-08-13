«Все опции на столе»: глава Пентагона допустил проведение военной операции против Кубы

Глава Пентагона Хегсет заявил, что США не исключают военную операцию против Кубы

Мужчина на велорикше с флагами США и Кубы в Гаване, июль 2026 года

Глава Пентагона не исключил возможности военного сценария в отношении Кубы: по его словам, Вашингтон рассматривает несколько вариантов дальнейших действий. Дональд Трамп ранее неоднократно обещал «заняться» Кубой после Ирана, а СМИ сообщали о подготовке возможной операции. На острове тем временем заявиляют, что готовятся к вероятному вторжению США и усиливают оборону страны.

Администрация США не исключает применения военной силы в отношении Кубы, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Его слова приводит пресс-служба министерства в соцсети X.

«Все опции находятся на столе, включая военные опции», — подчеркнул Хегсет.

По его словам, кубинским властям следует учитывать готовность американского президента Дональда Трампа защищать стратегические интересы США, а также тот факт, что Гавана «не может составить конкуренцию» Соединенным Штатам.

Глава Пентагона добавил, что Вашингтон рассматривает несколько вариантов дальнейших действий, однако раскрывать детали возможных сценариев не стал.

Трамп против Кубы

С начала 2026 года Трамп неоднократно заявлял, что после Ирана Вашингтон намерен «заняться» Кубой и сменить там власть . В апреле издание USA Today сообщало, что Пентагон разрабатывает планы возможной военной операции против Кубы на случай, если соответствующий приказ поступит от президента.

Заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио также заявлял, что вооруженные силы страны готовятся к потенциальному вторжению США. По его словам, отказ от подобных мер был бы наивным с учетом происходящих в мире событий.

В июле телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что планировщики Пентагона прорабатывали несколько вариантов возможных действий против Кубы, включая воздушно-десантную операцию с участием нескольких тысяч американских военнослужащих .

«Военные стратеги рассмотрели ряд вариантов возможных действий против острова, в том числе воздушно-десантную операцию с участием тысяч американских солдат, которую должна была провести 101-я воздушно-десантная дивизия — единственное подразделение, прошедшее подготовку для выполнения такой задачи», — утверждали источники CBS.

При этом они подчеркивали, что обсуждение различных сценариев не означает, что Трамп или руководство Пентагона уже приняли решение о проведении военной операции против Кубы. По оценке телеканала, переключение американских военных ресурсов на кубинское направление сейчас маловероятно из-за возобновившихся операций против Ирана. Для них Пентагон уже задействовал авиацию, разведывательные средства и другие ресурсы, поэтому потенциальная операция против Кубы создала бы для ведомства серьезные трудности.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон предпочитает дипломатический сценарий смены власти на Кубе с формированием правительства технократов, готового проводить экономические реформы. Однако, по данным CBS, этот процесс фактически застопорился, несмотря на усиление финансового давления США на Гавану .

Разведка вместо вторжения

Несмотря на отсутствие окончательного решения по военному вторжению, администрация Трампа пытается воздействовать на ситуацию на острове другими способами. Так, издание Politico 4 августа сообщило, что США значительно усилили разведывательную активность на Кубе, в том числе за счет направления на остров дополнительных сотрудников спецслужб и агентов .

По словам одного из собеседников издания, Вашингтон недавно расширил разведывательное присутствие на Кубе, однако масштабы операции и перечень задействованных ведомств он раскрывать не стал. Другой источник охарактеризовал происходящее как увеличение присутствия ЦРУ на острове.

Politico отмечает, что подобные меры могут использоваться в рамках разных сценариев: от попыток побудить кубинских чиновников и граждан выступить против действующих властей до подготовки условий для возможной военной операции. Один из источников назвал усиление разведки важным тактическим шагом, который теоретически способен предшествовать военному вторжению, подчеркнув, что конкретного плана военной операции пока нет.

Собеседник издания также заявил, что администрация Трампа намерена задействовать «все традиционные инструменты», включая возможности разведывательного сообщества, чтобы добиться политических изменений на Кубе.

Спустя несколько дней газета The New York Times сообщила, что ЦРУ сформировало специальную группу, цель которой — смена элит на Кубе и замена антиамериканских чиновников и государственных деятелей на лояльных Трампу .

В эту группу входят вербовщики шпионов на местах и специалисты по кибероперациям, отмечает NYT.

По данным газеты, администрация Трампа пыталась найти среди кубинского руководства фигуру, способную сыграть роль, схожую с Делси Родригес в Венесуэле — она до американской операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро была вице-президентом, а ныне исполняет обязанности главы государства.

«Американские власти считали госпожу Родригес прагматиком, который мог бы беспрепятственно прийти к власти и был бы готов тесно сотрудничать с США. Некоторые представители администрации считают, что такого же прагматичного лидера можно найти на Кубе», — пишет NYT.

Однако американские разведслужбы пришли к выводу, что политическая система Кубы по своему устройству больше напоминает иранскую, чем венесуэльскую, а бывший лидер Рауль Кастро по-прежнему пользуется огромным влиянием.

Ситуация на острове

В конце января Трамп объявил режим чрезвычайного положения, сославшись на угрозу национальной безопасности со стороны Кубы, и фактически ввел в отношении острова топливную блокаду. После этого Куба столкнулась с серией масштабных отключений электроэнергии: с начала 2026 года на острове произошло как минимум шесть общенациональных блэкаутов.

Norlys Perez/Reuters

Собственная добыча нефти на Кубе обеспечивает лишь около 40% потребностей страны — примерно 30 тыс. баррелей в сутки при необходимом объеме около 110 тыс. баррелей.

В конце марта российский танкер «Анатолий Колодкин» доставил на Кубу около 100 тыс. тонн нефти. Однако позднее министр энергетики страны Висенте де ла О Леви предупредил, что этих запасов хватит лишь на ограниченный срок. В мае де ла О Леви сообщил, что запасы мазута и дизельного топлива на острове полностью исчерпаны.

Москва неоднократно критиковала действия Вашингтона в отношении Кубы. Замглавы МИД России Сергей Рябков 13 августа заявил, что РФ выступает против санкционной политики США в отношении острова.

«Мы категорически не приемлем данную политику, мы выражаем непоколебимую солидарность с нашими кубинскими друзьями», — сказал Рябков.

По его словам, Россия планирует и дальше последовательно укреплять многопрофильное стратегическое сотрудничество с Кубой.

«Россия всегда была и будет рядом с Кубой. Мы готовы подставить свое дружеское плечо», — подчеркнул замглавы МИД.