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Политика

Стало известно, как помирились Трамп и Маск

WSJ: Трамп и Маск наладили отношения из-за желания миллиардера поддержать выборы
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск наладили отношения из-за желания миллиардера поддержать республиканцев на ноябрьских выборах. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Маск дал понять, что планирует потратить не менее $100 млн на операцию по повышению явки избирателей, чтобы помочь Республиканской партии сохранить контроль над Конгрессом. Эта сцена стала кульминацией почти годичных усилий по воссоединению Трампа и Маска», — говорится в публикации.

Отмечается, что вице-президента Джей Ди Вэнс и руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс сыграли важную роль в восстановлении отношений между Трампом и Маском.

Конфликт между Трампом и Маском произошел летом 2025 года после решения Белого дома отозвать кандидатуру Джареда Айзекмана, которого поддерживал Маск, на пост главы НАСА. Маск раскритиковал продвигаемый Трампом «большой и прекрасный билль» о госрасходах и налогах, после чего стороны обменялись публичными обвинениями.

Ранее сообщалось, что Рубио не дал Маску рассказать о переговорах Трампа и Си Цзиньпина.

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