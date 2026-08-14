Стало известно, как помирились Трамп и Маск

Президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск наладили отношения из-за желания миллиардера поддержать республиканцев на ноябрьских выборах. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Маск дал понять, что планирует потратить не менее $100 млн на операцию по повышению явки избирателей, чтобы помочь Республиканской партии сохранить контроль над Конгрессом. Эта сцена стала кульминацией почти годичных усилий по воссоединению Трампа и Маска», — говорится в публикации.

Отмечается, что вице-президента Джей Ди Вэнс и руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс сыграли важную роль в восстановлении отношений между Трампом и Маском.

Конфликт между Трампом и Маском произошел летом 2025 года после решения Белого дома отозвать кандидатуру Джареда Айзекмана, которого поддерживал Маск, на пост главы НАСА. Маск раскритиковал продвигаемый Трампом «большой и прекрасный билль» о госрасходах и налогах, после чего стороны обменялись публичными обвинениями.

Ранее сообщалось, что Рубио не дал Маску рассказать о переговорах Трампа и Си Цзиньпина.