Рубио не дал Маску рассказать о переговорах Трампа и Си Цзиньпина

Рубио увел Маска от прессы, когда тот заговорил о встрече Трампа и Си Цзиньпина

Госсекретарь США Марко Рубио увел американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска от журналистов, когда тот начал рассказывать им о переговорах президента США с председателем КНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Журналисты пообщались с Маском в Доме народных собраний в Пекине, где вскоре должен был начаться торжественный прием в честь визита американского лидера в Китай. Представители СМИ спросили у предпринимателя, как прошли переговоры.

«Это было потрясающе», — успел ответить Маск, после чего его увел Рубио.

В пресс-пуле Белого дома отметили, что глава Пентагона Пит Хегсет отказался отвечать на аналогичный вопрос журналистов.

Президент США Дональд Трамп прибыл в Китай 13 мая с трехдневным визитом. Это стало его первой поездкой в КНР за последние девять лет — со времен первого президентского срока в 2017 году. 14 мая в Пекине прошли переговоры между американским лидером и председателем КНР Си Цзиньпином. Одним из вопросов, которые они обсудили, стало расширение экономического сотрудничества между Вашингтоном и Пекином. В том числе главы государств обменялись мнениями о расширении доступа американского бизнеса на китайский рынок и увеличения инвестиций КНР в экономику Соединенных Штатов. Кроме того, Си Цзиньпин и Трамп затронули российско-украинский конфликт.

