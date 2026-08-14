Зеленский анонсировал новые пакеты санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сообщил о предстоящем введении новых антироссийских санкций. Видеозапись этого обращения опубликована в Telegram-канале украинского лидера.

Зеленский отметил, что новые ограничения будут касаться как военной промышленности, так и финансового сектора России, а также будут введены санкции в отношении посредников. Украинский президент подчеркнул, что в настоящее время уже действуют ограничения против ряда российских компаний и судов.

«Сегодня существует украинский пакет санкций, направленный против компаний и судов, занимающихся вывозом зерна и других товаров. Мы работаем над новыми пакетами санкций, которые затронут российскую военную промышленность, финансовые цепочки и посредников», — заключил Зеленский.

Накануне представитель по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сообщил, что ряд западных государств, включая страны Евросоюза, Великобританию, Канаду, Швейцарию и Новую Зеландию, продолжают наращивать санкционное давление на Россию. По словам чиновника, ключевая цель текущих мер заключается в том, чтобы лишить Москву возможности приспособиться к вводимым ограничениям.

Ранее сообщалось о новом плане Зеленского против России под названием «Специальная санкционная операция».