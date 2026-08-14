Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Политика

Зеленский анонсировал новые пакеты санкций против России

Зеленский анонсировал новые пакеты санкций против ВПК РФ и финансового сектора
Tom Nicholson/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сообщил о предстоящем введении новых антироссийских санкций. Видеозапись этого обращения опубликована в Telegram-канале украинского лидера.

Зеленский отметил, что новые ограничения будут касаться как военной промышленности, так и финансового сектора России, а также будут введены санкции в отношении посредников. Украинский президент подчеркнул, что в настоящее время уже действуют ограничения против ряда российских компаний и судов.

«Сегодня существует украинский пакет санкций, направленный против компаний и судов, занимающихся вывозом зерна и других товаров. Мы работаем над новыми пакетами санкций, которые затронут российскую военную промышленность, финансовые цепочки и посредников», — заключил Зеленский.

Накануне представитель по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сообщил, что ряд западных государств, включая страны Евросоюза, Великобританию, Канаду, Швейцарию и Новую Зеландию, продолжают наращивать санкционное давление на Россию. По словам чиновника, ключевая цель текущих мер заключается в том, чтобы лишить Москву возможности приспособиться к вводимым ограничениям.

Ранее сообщалось о новом плане Зеленского против России под названием «Специальная санкционная операция».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ заставляет людей работать больше. Как понять что вы стали жертвой иллюзий о легкости работы с нейронками
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!