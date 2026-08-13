В офисе Зеленского призвали не давать России адаптироваться к санкциям

В офисе Зеленского призвали не давать России времени на адаптацию к санкциям

Евросоюз, Великобритания, Швейцария, Новая Зеландия и Канада расширяют санкции против России, однако главной задачей является не давать Москве адаптироваться к рестрикциям. Об этом «Укринформу» заявил уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк.

Он напомнил, что ряд союзников Украины за последние несколько недель ввели ограничительные меры против России. Власюк поприветствовал эти решения и заявил, что после расширения рестрикций нельзя давать времени Москве.

«Наша главная задача сейчас – не дать врагу времени на адаптацию. Мы уже анализируем, куда именно россияне постараются перенести свои новые финансовые и логистические цепочки, чтобы оперативно предоставить партнерам материалы для последующих санкционных пакетов», — заявил Власюк.

До этого стало известно, что ЕС задумался над тем, чтобы изменить подход к принятию антироссийских санкций. В последнее время ограничения, которые вводит ЕС, сталкиваются с «коллапсом» поддержки ― все больше стран блокируют их из-за потенциального вреда крупному бизнесу. Так, при принятии 21-го пакета санкций исключений из него потребовали Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия. В Брюсселе хотят обойти это ― одним из вариантов могут стать более целенаправленные ограничения. Подробнее ― в материале «Газеты.Ru».

Ранее в сенате США потребовали от Белого дома объяснить отсутствие новых санкций против России.