Саакашвили рассказал, какие отношения будут между Грузией и Россией

Грузия в ближайшее время якобы планирует восстановить дипломатические отношения с Российской Федерацией и подписать соглашение о неприменении силы с Абхазией. Об этом в социальных сетях заявил бывший президент республики Михаил Саакашвили.

«[Грузинские власти] планируют: подписать соглашение с РФ, восстановить дипотношения и создать антизападный пакт; подписать соглашение о неприменении силы с марионеточными властями Абхазии и Цхинвали», — написал он.

Саакашвили считает, что Грузия в том числе примет декларацию о нейтралитете.

13 августа председатель парламентского комитета по региональной политике, один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Ираклий Кадагишвили заявил, что проявления русофобии несут риски конфронтации между Москвой и Тбилиси, из-за чего Грузия может серьезно пострадать.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что народы Грузии и России не должны допустить вражды между собой из-за политических разногласий стран.

Ранее Кобахидзе объяснил невозможность восстановления дипотношений с Россией.