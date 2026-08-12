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Политика

Премьер Грузии призвал общество не допустить вражды с Россией

Кобахидзе: народы Грузии и России не должны допустить вражды из-за политики
KobakhidzeOfficial/facebook.com (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Народы Грузии и России не должны допустить вражды между собой из-за политических разногласий стран. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

«Каким бы ни был план так называемого глубинного государства, мы не должны допустить, чтобы политические разногласия, политические ошибки, допущенные в прошлом, или план глобальной партии войны по открытию второго фронта Грузией против России не стали основой для вражды между народами», — сказал глава кабмина республики.

Кобахидзе добавил, что сохранение отношений между народами Грузии и России является наиболее важным вопросом. При этом премьер напомнил, что в обоих государствах живут смешанные семьи.

До этого Кобахидзе заявил, что разжигание русофобии в республике является новым этапом борьбы внешних сил. Глава кабмина добавил, что русофобию в Грузии разжигает так называемое глубинное государство, представители которого поддерживают оппозиционные силы внутри страны.

11 августа премьер-министр Грузии заявил, что Тбилиси не возобновит дипломатические отношения с Москвой до тех пор, пока Россия признает независимость Абхазии и Южной Осетии. По словам Кобахидзе, это является «оккупацией территории Грузии» и «преступлением». В то же время он подчеркнул, что мирное урегулирование конфликта — это цель его страны и один из ее внешнеполитических приоритетов. Что о возобновлении отношений говорили в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мэр Тбилиси высказался о фейках о притеснении россиян в Грузии.

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