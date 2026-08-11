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Политика

Премьер Грузии объяснил невозможность восстановления дипотношений с Россией

Кобахидзе: Грузия не вернет дипотношения с РФ из-за признания Абхазии и Осетии
Lorenz Huter/IMAGO/photothek/Global Look Press

Восстановление дипломатических отношений Тбилиси с Москвой невозможно, пока она не откажется от признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщает издание BM.GE.

«Пока есть это признание, дипломатические отношения, конечно, не могут быть восстановлены. Наша цель в отношении России — мирное урегулирование конфликта. Это один из наших внешнеполитических приоритетов», — подчеркнул глава грузинского правительства.

Кобахидзе напомнил, что Тбилиси не признает суверенитет и территориальную целостность Абхазии и Южной Осетии, считая их собственными землями. По его словам, Грузия также отрицает законность любых органов власти на этих территориях и отказывается принимать во внимание заявления, которые делают их представители.

Аналогичные заявления грузинский премьер делал в прошлом году на дипломатическом форуме в турецкой Анталье, отмечая, что Тбилиси, несмотря на сохраняющиеся территориальные претензии к Москве, по-прежнему держит курс на нормализацию двусторонних отношений и привержен сохранению партнерства в экономической и торговой сферах.

Ранее премьер Грузии заявил, что двери страны открыты для туристов из России.

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