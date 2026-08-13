В Грузии заявили о риске конфронтации с Россией из-за русофобии

Политик Кадагишвили: русофобия радикалов ведет к конфронтации между РФ и Грузией

Проявления русофобии несут риски конфронтации между Москвой и Тбилиси, из-за чего Грузия может серьезно пострадать. Об этом заявил председатель парламентского комитета по региональной политике, один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Ираклий Кадагишвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Углубление русофобии несет риски противостояния между двумя народами, которое даст кому-то повод для эскалации ситуации, что не принесет Грузии ничего хорошего», — сказал парламентарий.

Его коллега, председатель парламентского комитета по процедурным вопросам Давид Матикашвили в свою очередь отметил, что радикалы своей русофобией стремятся нанести удар по стратегической сфере экономики Грузии — туризму.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе накануне заявил, что народы Грузии и России не должны допустить вражды между собой из-за политических разногласий стран.

По словам главы кабмина, русофобию в Грузии разжигает так называемое глубинное государство, представители которого поддерживают оппозиционные силы внутри страны.

Ранее Кобахидзе объяснил невозможность восстановления дипотношений с Россией.