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Проблемы с бензином в России
Политика

Россия прокомментировала предложение Украины прекратить удары в Черном море

Сенатор Волошин: временная пауза в конфликте на Украине не приведет к миру
Максим Гучек/РИА Новости

Временная пауза в украинском конфликте не сможет устранить его причины и привести к миру. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил сенатор от Донецкой народной республики (ДНР) Александр Волошин.

По его словам, разговор о возможном перемирии в Черном море можно было бы приветствовать, если бы за ним была реальная готовность двигаться к устойчивому урегулированию. Однако временная пауза, как указал Волошин, мира не создаст, а сам момент появления этой инициативы от украинской стороны «заставляет относиться к ней без лишних иллюзий».

Сенатор отметил, что у Киева не получается скрывать неудачи с помощью информационных вбросов и пиара, поэтому по указанию извне начинаются разговоры о перемирии.

«Украина критически зависит от западного финансирования, вооружений и разведывательного обеспечения, а Зеленский фактически проводит линию своих покровителей. И когда стратегия, которую Запад спонсировал и подпитывал, начинает давать сбой, риторика Киева меняется мгновенно», — пояснил он.

Волошин подчеркнул, что перемирие может быть только при безусловном выполнении условий России, которые необходимы для долгосрочного урегулирования военного конфликта. Все остальное, по его словам, будет являться только попыткой выиграть время и скорректировать тактику, не меняя сути конфликта.

Как сообщало агентство Reuters, Украина передала России предложение о частичном перемирии в Черном море — воздержаться от ударов по «гражданским объектам». Посредником выступила неназванная «третья сторона». Киев якобы все еще ждет ответа от Кремля. Однако в МИД России заявили, что Москва пока не получала никаких «формализованных предложений». Почему прекращение ударов выгодно Украине и почему в этом заинтересована Турция — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт оценил предложенное Украиной перемирие в Черном море.

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