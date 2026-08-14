Президент Сербии оценил возможность вступления в НАТО

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что республика не планирует вступать в НАТО. Его слова приводит ТАСС.

«С одной стороны — Черногория, член НАТО, с другой — Сербия, которая не является и не будет членом НАТО. Черногория ввела санкции против России, а Сербия всего этого не делала», — сказал Вучич.

До этого сербский президент заявил, что Сербию могли бы «сразу же» принять в НАТО, но стране не нужны конфликты. По его словам, он придерживается политики нейтралитета.

В июне бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что НАТО заинтересовано в смене власти в республике и хочет поставить на место президента своего человека — «марионетку на ниточках». Политик добавил, что в альянсе не хотят видеть независимую страну, президента и правительство Сербии.

Ранее Нарышкин оценил участие Сербии в учениях НАТО.