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Политика

«Радости не вызывает»: Нарышкин оценил участие Сербии в учениях НАТО

Нарышкин признался, что не рад участию Сербии в учениях НАТО
Алексей Никольский/РИА Новости

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин признался, что не испытывает радости от участия Сербии в учениях Североатлантического альянса (НАТО). Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Я бы сказал так: у меня это радость не вызывает», — отметил он.

В начале июня на полигонах под Буяновацем на юге Сербии начались международные тактические учения «Платиновый волк 26», организованные сербскими вооруженными силами при поддержке Европейского командования ВС США. Это одиннадцатые учения из серии, они продлятся до 13 июня. В маневрах участвуют более 550 военнослужащих из 11 стран: Сербии, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Греции, Венгрии, Италии, Румынии, Северной Македонии, США, Черногории и Великобритании. Как заявили в вооруженных силах Сербии, цель учений — обмен опытом, подготовка к миротворческим операциям и укрепление взаимопонимания между странами-партнерами.

Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявлял, что Североатлантический альянс заинтересован в смене власти в республике. По его словам, НАТО хочет поставить на место президента страны своего человека. Вулин также отметил, что действующий глава республики Александар Вучич не будет баллотироваться на новый срок, так как конституция позволяет быть президентом только два срока.

Ранее эксперт объяснил решение Сербии провести военные учения с НАТО.

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