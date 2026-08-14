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Политика

Адаму Кадырову присвоили еще одно звание

Адам Кадыров стал почетным гражданином Курчалоевского района Чечни
Telegram-канал «Kadyrov_95»

Помощнику главы Чечни, секретарю совбеза региона Адаму Кадырову присвоили звание «Почетный гражданин Курчалоевского района Чеченской Республики». Об этом сообщается в Telegram-канал совета безопасности.

«Примите искренние поздравления с присвоением Вам звания «Почетный гражданин Курчалоевского района Чеченской Республики»! — говорится в публикации.

В сообщении отмечается, что Адам Кадыров «достойно трудится на благо родного народа», внося «значимый вклад в реализацию инициатив главы Чечни».

В тексте подчеркивается, что почетное звание — это заслуженное признание ответственного труда, преданности интересам Чечни и заслуг перед жителями Курчалоевского района.

В июле сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам получил медаль от ГИБДД. Медаль Кадырову-младшему вручили в Грозном во время торжественного собрания, посвященного 90-летию Госавтоинспекции МВД России.

Ранее появилось видео с Адамом Кадыровым за рулем автомобиля.

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