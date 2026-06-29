По встречной полосе: появилось видео с Адамом Кадыровым за рулем автомобиля

Адам Кадыров снял на камеру, как выезжает на встречную полосу, превышая скорость. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«На видео Адам Кадыров сидит за рулем авто. Сначала он под песню чеченского исполнителя показывает дорогу, а затем переводит камеру на себя. В машине Кадыров находится вместе с Эдиловым Турпал-Али — российским бойцом ММА», – говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, как Адам Кадыров пересекает двойную сплошную — за это нарушение предусмотрено лишение прав. На спидометре зафиксирована скорость 112 км/ч, тогда как в населенном пункте ограничение составляет 50 км/ч (за такое превышение также грозит лишение водительского удостоверения на срок до полугода).

16 января анонимные Telegram-каналы Чечни написали, что Адам Кадыров якобы попал в аварию в Грозном. По их информации, его госпитализировали и перевезли в Москву. Сообщалось, что вместе с молодым человеком в машине находился российский чемпион UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев, который получил серьезные травмы.

После этого глава Чечни опубликовал видео с совещания с главами силовых структур под руководством своего сына. На нем Кадырову-младшему вручили медаль за работу по «организации охраны и обеспечении безопасности» Запорожской АЭС. Однако Telegram-канал «Осторожно, новости!» утверждал, что эта запись была смонтирована.

Ранее в Москве авария затруднила проезд по МСД.