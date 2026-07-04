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Сын Кадырова получил новую медаль

Адам Кадыров получил новую медаль от ГИБДД
Telegram-канал «Kadyrov_95»

18-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Кадыров получил новую медаль от ГИБДД. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

Новую медаль Кадырову-младшему вручили в Грозном во время торжественного собрания, посвященного 90-летию Госавтоинспекции МВД РФ.

На мероприятии глава Чечни поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником и вручил особо отличившимся служащим награды. Высшую награду республики — орден Ахмата-Хаджи Кадырова — получили Беслан Сурхаев, Хаваж-Баудин Янгулбаев, Расул Токуев и Байсангур Эльдарханов.

Отцу и сыну Кадыровым вручили памятную юбилейную медаль «90 лет ГИБДД МВД России».

В июне этого года Адам Кадыров «выдающиеся заслуги» перед Российской Федерацией получил звание Героя Чечни.

31 мая Адаму Кадырову вручили медаль за вклад в проведение специальной военной операции. Эта награда стала заслуженным признанием вклада молодого человека в обеспечение безопасности и поддержку СВО.

Ранее появилось видео с Адамом Кадыровым за рулем автомобиля.

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