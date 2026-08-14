Раскрыта дата рассмотрения апелляции партии «Яблоко»

Верховный суд Российской Федерации назначил рассмотрение апелляционной жалобы партии «Яблоко» на 10:00 (мск) 17 августа. Об этом сообщила пресс-служба партии.

«Верховный суд России назначил на 17 августа (в 10:00 часов) заседание по рассмотрению апелляции на собственное решение о снятии списка кандидатов «Яблока» с участия в выборах депутатов Государственной Думы IX созыва», — говорится в публикации.

10 августа Верховный суд снял «Яблоко» с выборов в Госдуму IX созыва, удовлетворив иск партии «Родина». Основанием стали иностранное финансирование кандидатов, выявленное Росфинмониторингом, а также обвинения в экстремистской деятельности и нарушении авторских прав.

По данным РИА Новости, на заседании суда партия «Яблоко» не смогла доказать возврат средств жертвователям, получавшим деньги из США, Британии и других стран. Всего среди контрагентов «Яблока» было выявлено 74 лица, на счета которых с апреля 2023 года по август 2026 года поступило около 80 млн рублей от 310 иностранных лиц.

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