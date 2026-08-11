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Общество

Политолог Федорова рассказала о поддержке «Яблока» иноагентами

Политолог Федорова: релоканты сделали все, чтобы подставить «Яблоко» под снятие
Илья Наймушин/РИА Новости

Эмигрантская оппозиция, включая иноагентов, единодушно и скоординированно поддерживает «Яблоко», заявила политолог, член РАПК, эксперт ЭИСИ Анна Федорова.

«Тут важно отметить, что до этого эти люди не вспоминали про «Яблоко» практически никогда. А в какой-то момент как выключатель повернули, и вся уехавшая несистемная оппозиция хором сообщила, что «Яблоко» — их единственная надежда», — сказала она.

Политолог отметила, что версию «от чистого сердца» невозможно рассматривать всерьез.

«Больше похоже на то, как рисуют мишень на конкуренте. Релоканты сделали абсолютно все, чтобы подставить «Яблоко» под снятие и сделать дальнейшие перспективы партии крайне сомнительными», — заявила Федорова.

Она подчеркнула, что после решения суда поддерживающая партию эмигрантская оппозиция не успокоилась.

«Теперь они призывают приносить яблоки к посольствам России, чтобы окончательно сделать образ партии маргинальным и оттолкнуть всех умеренных сторонников», — заключила политолог.

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