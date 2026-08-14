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Политика

МИД Китая прокомментировал заявления Японии о поездке Путина на Курилы

МИД КНР призвал Японию соблюдать установленный порядок после критики Путина
Сергей Бобылев/РИА Новости

Китай призывает Японию соблюдать международный порядок, установленный после Второй мировой войны. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь, его слова приводит РИА Новости.

«Китай призывает японскую сторону соблюдать международный порядок, установленный после Второй мировой войны такими международно-правовыми документами, как Каирская декларация и Потсдамская декларация», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Китай неизменно выступает за то, чтобы результаты победы во Второй мировой войне уважались и защищались должным образом.

13 августа президент России Владимир Путин впервые в истории лично посетил Курильские острова, прибыв с рабочим визитом на Итуруп — крупнейший остров архипелага. Это событие вызвало протест МИД Японии: Токио вновь заявил претензии на Южные Курилы, а в соцсетях пользователи требовали от японского правительства жесткого ответа.

Российский лидер заявил, что статус Курил закреплен в международных документах, и отметил, что Москва ранее была готова искать путь к мирному договору с Японией.

Ранее депутат назвал слова Путина о России и Японии шансом для улучшения отношений.

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