«Яблоко» подаст в суд на «Родину»

«Яблоко» подаст против партии «Родина» иск о клевете, заявил председатель партии Николай Рыбаков. Его слова приводит РИА Новости.

«На защиту деловой репутации, да. <...> И это не только будет «Родина», а все партии, кто позволил себе оболгать нас», — сказал он.

10 августа Верховный суд снял «Яблоко» с выборов в Госдуму IX созыва, удовлетворив иск партии «Родина». Основанием стали иностранное финансирование кандидатов, выявленное Росфинмониторингом, а также обвинения в экстремистской деятельности и нарушении авторских прав.

По данным РИА Новости, на заседании суда «Яблоко» не смогла доказать возврат средств жертвователям, получавшим деньги из США, Британии и других стран. Всего среди контрагентов «Яблока» было выявлено 74 лица, на счета которых с апреля 2023 года по август 2026 года поступило около 80 млн рублей от 310 иностранных лиц.

Ранее партия «Родина» обжаловала решение суда по иску к «Яблоку».