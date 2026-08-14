Партия «Яблоко» обжаловала снятие с выборов в Госдуму

«Яблоко» обжаловала решение ВС РФ о снятии партии с выборов в Госдуму

Партия «Яблоко» обжаловала снятие списка партии с выборов в Госдуму, сообщила пресс-служба объединения в Telegram-канале.

«Верховный суд России назначил на понедельник, 17 августа, в 10:00 заседание по рассмотрению апелляционной жалобы партии «Родина» на решение об отмене регистрации федерального списка «Яблока» на выборах в Государственную Думу», — говорится в публикации.

10 августа Верховный суд снял «Яблоко» с выборов в Госдуму IX созыва, удовлетворив иск партии «Родина». Основанием стали иностранное финансирование кандидатов, выявленное Росфинмониторингом, а также обвинения в экстремистской деятельности и нарушении авторских прав.

По данным РИА Новости, на заседании суда «Яблоко» не смогла доказать возврат средств жертвователям, получавшим деньги из США, Британии и других стран. Всего среди контрагентов «Яблока» было выявлено 74 лица, на счета которых с апреля 2023 года по август 2026 года поступило около 80 млн рублей от 310 иностранных лиц.

Ранее политолог Федорова рассказала о поддержке «Яблока» иноагентами.