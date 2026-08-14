В ОДКБ заявили, что обмен мнениями с НАТО привел бы к укреплению глобального мира

Масадыков: обмен мнениями ОДКБ и НАТО стал бы шагом к стабильности

Важным шагом к укреплению глобального мира стал бы обмен мнениями между Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Организацией Североатлантического договора (НАТО). Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков в интервью РИА Новости.

«Важным шагом к укреплению глобального мира и стабильности стал бы обмен мнениями между ОДКБ и НАТО», — сказал он.

ОДКБ активно развивает конструктивную политическую повестку на международной арене. Ее стратегия основана на важности диалога по вопросам международной безопасности. ОДКБ успешно взаимодействует с ООН, ШОС и СНГ, подчеркнул Масадыков.

5 августа постпред РФ при Организации Виктор Васильев заявил, что НАТО не хотело и не хочет сотрудничать с ОДКБ в сфере коллективной безопасности. По его мнению, сейчас нет смысла настаивать на этом. Представитель ОДКБ также напомнил, что в связи с этим президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко предложили создать новую архитектуру безопасности на евразийском пространстве.

Ранее Масадыков выразил беспокойство по поводу милитаризации Прибалтики.