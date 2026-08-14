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Политика

Мединский объяснил, почему Курилы всегда были и будут российскими

Мединский: Курилы принадлежат РФ по праву первооткрытия и победы в войне
Кирилл Зыков/РИА Новости

Курильские острова всегда принадлежали и будут принадлежать Российской Федерации по праву их первооткрытия, первоосвоения и победы во Второй мировой войне. Об этом заявил в своем Telegram-канале помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Политик уточнил, что Курильские острова были открыты в 1639–1641 годах казаками и нанесены на карты русскими картографами. В 1711 году началось их поэтапное присоединение к России. В 1740-м году были опубликованы обследования 34-х островов.

«Де-факто суверенитет России над ними. Все иностранцы испрашивали у России разрешения на посещение островов», — написал Мединский.

13 августа президент России Владимир Путин впервые в истории лично посетил Курильские острова, прибыв с рабочим визитом на Итуруп — крупнейший остров архипелага. Это событие вызвало протест МИД Японии: Токио вновь заявил претензии на Южные Курилы, а в соцсетях пользователи требовали от японского правительства жесткого ответа.

Российский лидер заявил, что статус Курил закреплен в международных документах, и отметил, что Москва ранее была готова искать путь к мирному договору с Японией.

Ранее депутат назвал слова Путина о России и Японии шансом для улучшения отношений.

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