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Политика

«Ничего из ряда вон выходящего»: политолог о поездке Путина на Курилы

Политолог Маркелов назвал ожидаемой поездку Путина на Курилы
Гавриил Григоров/РИА Новости

Политолог Сергей Маркелов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал визит президента России Владимира Путина на Курильские острова и связанный с ним «переполох» в Японии.

По мнению эксперта, ничего из ряда вон выходящего не произошло: руководитель страны объезжает границы, посылая сигнал, что дальневосточной территорией России он занимается тоже.

«Понятно, что на ближайшие 50-100 лет мы будем завязаны на азиатское направление, поэтому территориям России, которые логистические азиатские у нас, надо оказывать внимание. То, что там Япония в очередной раз подпрыгивает, — это дежурная история», — сказал Маркелов.

Согласно его прогнозам, Запад рано или поздно захочет масштабировать претензии к границам России: после западных границ перейдет к восточным границам. Япония при этом является основным союзником США на Дальнем Востоке.

13 августа российский лидер впервые посетил Курилы, где побывал на предприятиях и социальных объектах, встретился с жителями и губернатором Сахалинской области. Визит вызвал протест МИД Японии: Токио вновь заявил претензии на острова, а в соцсетях пользователи требовали от японского правительства жесткого ответа. Путин заявил, что статус Курил закреплен в международных документах, и отметил, что Москва ранее была готова искать путь к мирному договору с Японией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе назвали «шаткими» претензии Японии на Курилы.

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