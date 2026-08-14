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Политика

Шойгу поприветствовал разработку новых учебников по географии в России

Шойгу: старые учебники по географии были излишне критичны по отношению к России
Евгений Биятов/РИА Новости

Учебники по географии 20-летней давности были составлены слишком критично по отношению к России, новый вариант станет «произведением образовательного искусства». Об этом заявил президент Русского географического общества (РГО), секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

По словам Шойгу, старые учебники были «пособием федерального эколога», они были составлены таким образом, «чтобы в любое время открыть любую страницу и критиковать [Россию] — как только можно и как нельзя».

«Все для этого было в этих учебниках: и про то, как мы относимся к нашим богатствам, как мы их осваиваем «плохо», «разбазариваем варварски», — сказал президент РГО.

Шойгу добавил, что в новых учебниках необходимо показать всему миру, что это не так. Он уточнил, что разработка нового учебника по географии должна завершиться к 2028 году.

25 июня министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школьники будут учиться по единому государственному учебнику географии через два года.

Ранее советник президента объяснила важность единых государственных учебников.

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