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Общество

Советник президента объяснила важность единых государственных учебников

Ямпольская: единые учебники по русскому будут бесплатным для школьников
РИА Новости

Единый государственный учебник по русскому языку будет бесплатным для всех учеников школ. Об этом в беседе с kp.ru рассказала советник президента России Елена Ямпольская.

По словам советника, регионы закупят книги, после чего передадут их в учебные заведения. Для самих школьников государственные учебники будут бесплатными.

Ямпольская подчеркнула, что первыми единый учебник по русскому языку получат обучающиеся в 10 и 11 классах. Этим школьникам книги будут выданы 1 сентября 2027 года. Она также выразила надежду, что к этому сроку будут подготовлены и единые учебники по литературе для 5-6 классов.

Советник пояснила, что создание единых учебников является частью политики по формированию единого образовательного пространства в России. При этом речь идет не только о русском языке, а о всех предметах.

«Единые учебники по истории — уже в школе. По обществознанию — сейчас заходят, с 1 сентября. Со следующего года вместе с нашими, я надеюсь, едиными учебниками по русскому и литературе, на парты лягут еще по целому ряду предметов», — раскрыла Ямпольская.

По ее словам, раньше каждая школа и каждый учитель могли самостоятельно выбирать учебники из большого количества вариантов. Теперь следует стремиться сформировать единый подход к содержанию образования, чтобы дети независимо от места проживания воспитывались на одних ценностях и смыслах.

До этого Елена Ямпольская сообщила, что в России появился документ стратегического планирования, который относится к русскому и другим многочисленным языкам народов страны. Также, по ее словам, осенью в Госдуму будет внесен обновленный закон о языках.

Ранее Минпросвещения РФ обновило список школьных учебников.

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