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Политика

«Бегство»: американист высказался об уходе Левитт с поста пресс-секретаря Белого дома

Американист Дудаков: отставка Кэролайн Левит связана с выборами в конгресс
Nathan Howard/Reuters

Отставка Кэролайн Левитт с поста пресс-секретаря Белого дома связана с приближающимися выборами в конгресс и возможным поражением Республиканской партии. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Эксперт предрек бегство и других чиновников аппарата президента США Дональда Трампа, поскольку шансы на победу у республиканцев крайне малы. Если демократы одержат победу, они будут устраивать расследования в отношении членов команды нынешнего главы Белого дома, уверен Дудаков.

«Я думаю, что еще очень многих Трамп потеряет в ближайшие месяцы. Если республиканцы проигрывают, я думаю, что сразу после выборов в Конгресс будут большие перестановки в кабинете, Скорее всего, отправят в отставку министра войны Хексета, которого выставят козлом отпущения за поражение в Иране», — сказал политолог.

Трамп сообщил об уходе Левитт 12 августа. Она покинет должность в конце месяца.

По словам американского лидера, она сделает это, чтобы проводить больше времени со своими прекрасными маленькими детьми и семьей. Он отметил, что полностью понимает и уважает данное решение. Кроме того, Трамп выразил благодарность Левитт за «хорошо выполненную работу», назвав ее «настоящим лидером в Белом доме» и «одним из лучших пресс-секретарей Белого дома».

Ранее в Британии назвали кандидатов на пост пресс-секретаря Трампа.

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