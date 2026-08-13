В Британии назвали кандидатов на пост пресс-секретаря Трампа

По меньше мере шесть человек рассматриваются в качестве потенциальных кандидатов на пост пресс-секретаря президента США. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.

По данным издания, одним из претендентов является заместитель действующего пресс-секретаря Кэролайн Левитт Анна Келли. Журналисты отметили, что она уже имеет опыт работы в пресс-службе Белого дома и «столь же воинственно настроена по отношению к СМИ, как и ее руководительница».

Также на должность рассматриваются бывшая телеведущая Сэйдж Стил, помощник президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер, журналист Кэри Лейк, помощник министра внутренней безопасности по связям с общественностью Триша Маклафлин и экс-адвокат американского лидера Алина Хабба.

Накануне Трамп сообщил, что Левитт покинет свой пост в конце августа. По словам главы Белого дома, она сделает это, чтобы проводить больше времени со своими прекрасными маленькими детьми и семьей. Он отметил, что полностью понимает и уважает данное решение Левитт.

Ранее Трамп уволил женщину-министра Кристи Ноэм из-за любовной связи на работе.