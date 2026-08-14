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Политика

Гособвинение запросило для политика Шлосберга 12 лет колонии

В Пскове гособвинение просит приговорить политика Шлосберга к 12 годам колонии
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Представитель гособвинения попросил Псковский городской суд назначить 12 лет и 1 месяц колонии для зампредседателя регионального отделения «Яблока» Льва Шлосберга (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщила пресс-служба партии.

«Прокурор Анна Горячева попросила Псковский городской суд приговорить заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга к 12 годам и 1 месяцу лишения свободы. Шлосберга обвиняют в дискредитации использования вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) и распространении информации о вооруженных силах РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ)», — говорится в сообщении.

В начале декабря прошлого года политика включили в перечень террористов и экстремистов в РФ.

В июне 2025 года в отношении Шлосберга завели уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ. Шлосбергу предъявили обвинение после того, как он опубликовал в социальной сети «Одноклассники» видеозапись своих дебатов с историком Юрием Пивоваровым (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов). В ролике политик отстаивал необходимость скорейшего прекращения огня в зоне украинского конфликта.

Ранее «Яблоку» выдали мотивированное решение Верховного суда РФ о снятии с выборов.

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