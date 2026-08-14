Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
 (обновлено  )
Политика

Экс-нардеп заявил о близости мира к ядерной войне

Политик Медведчук: мир стоит в полушаге от ядерной войны и кризиса в экономике
РИА Новости

Мир стоит в полушаге от ядерной войны и невиданного до сих пор экономического кризиса. Об этом председатель совета международного движения «Другая Украина», бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук написал в статье, размещенной на сайте организации.

По его словам, конфликт на Украине рискует выйти за рамки территории Украины, и президент России Владимир Путин на встрече с командованием Тихоокеанского флота в Южно-Сахалинске уже заявил, что Россия будет зеркально отвечать на захват западными странами российских торговых судов. А это значит, что Запад «получит проблемы не только в Персидском заливе, но и на большинстве торговых морских путей».

«Постепенно до западных политических недоумков доходит масштаб той катастрофы, которую они создали своей преступной политикой. Мир стоит в полушаге от ядерной войны и невиданного доселе экономического кризиса. Надо как-то сбавлять обороты, если, конечно, ума хватает. А для этого первым делом кукловодам нужно во всем обвинить Зеленского, что он всем «все мозги запутал», что, как видим, и происходит», — отметил он.

Медведчук также спрогнозировал, что в ближайшее время от европейских политиков будет «много интересных» заявлений по поводу Украины.

В августе член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отметил, что Европа прекратит свое существование, если между ней и странами ОДКБ состоится обмен ядерными ударами.

8 августа британский политик и журналист Джим Фергюсон подчеркнул, что страны Запада балансируют на грани начала Третьей мировой войны из-за ударов Украины по России.

В августе президент Сербии Александр Вучич заявил, что мир приближается к большой войне.

Ранее Вучич предостерег Европу от стремления нанести поражение РФ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как работать с родственником или близким другом без вреда для субординации? Разбираем 4 сценария
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!