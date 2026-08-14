Политик Медведчук: мир стоит в полушаге от ядерной войны и кризиса в экономике

Мир стоит в полушаге от ядерной войны и невиданного до сих пор экономического кризиса. Об этом председатель совета международного движения «Другая Украина», бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук написал в статье, размещенной на сайте организации.

По его словам, конфликт на Украине рискует выйти за рамки территории Украины, и президент России Владимир Путин на встрече с командованием Тихоокеанского флота в Южно-Сахалинске уже заявил, что Россия будет зеркально отвечать на захват западными странами российских торговых судов. А это значит, что Запад «получит проблемы не только в Персидском заливе, но и на большинстве торговых морских путей».

«Постепенно до западных политических недоумков доходит масштаб той катастрофы, которую они создали своей преступной политикой. Мир стоит в полушаге от ядерной войны и невиданного доселе экономического кризиса. Надо как-то сбавлять обороты, если, конечно, ума хватает. А для этого первым делом кукловодам нужно во всем обвинить Зеленского, что он всем «все мозги запутал», что, как видим, и происходит», — отметил он.

Медведчук также спрогнозировал, что в ближайшее время от европейских политиков будет «много интересных» заявлений по поводу Украины.

В августе член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отметил, что Европа прекратит свое существование, если между ней и странами ОДКБ состоится обмен ядерными ударами.

8 августа британский политик и журналист Джим Фергюсон подчеркнул, что страны Запада балансируют на грани начала Третьей мировой войны из-за ударов Украины по России.

В августе президент Сербии Александр Вучич заявил, что мир приближается к большой войне.

Ранее Вучич предостерег Европу от стремления нанести поражение РФ.