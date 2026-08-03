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Политика

В Госдуме раскрыли, что ждет Европу при ядерной войне: «Не успеют испугаться»

Депутат Колесник назвал три фактора ядерного уничтожения Европы
Владимир Федоренко/РИА Новости

Европа прекратит существование, если между ней и странами ОДКБ состоится обмен ядерными ударами. Об этом News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

При таком сценарии Европа «просто перестанет существовать», и с карты «исчезнут многие ее столицы», указал политик. В то же время Колесник заметил, что Россия делает все, чтобы избежать ядерного конфликта. Однако есть как минимум три фактора ядерного уничтожения Европы, отметил парламентарий.

Во-первых, у России достаточно ядерных боеприпасов. Во-вторых, у средств поражения ВС РФ крайне незначительно подлетное время, а «гиперзвук невозможно сбить». В-третьих, население Европы «расселено очень плотно». Как заметил Колесник, «европейцы даже не успеют испугаться».

До этого российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев заявил, что стратегия Организации и военная доктрина России предполагают использование ядерного оружия для защиты союзников в случае нападения. Так он ответил на вопрос, может ли Россия по аналогии с Белоруссией разместить свое ядерное оружие в других странах ОДКБ.

Ранее на Украине заявили о новой фазе конфликта с Россией.

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