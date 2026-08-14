Лидеры Европейского союза потеряли связь с реальностью из-за политики против России. Об этом пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

«Европейский союз разваливается, хотя Урсула фон дер Ляйен и европейский политический класс делают вид, что ничего не происходит. Брюссель превратился в филиал НАТО, единственная цель — увеличение расходов на вооружение для подготовки к войне с Москвой», — указывается в публикации.

Il Fatto Quotidiano называет политику ЕС «идиотской», так как Россия имеет гиперзвуковые ракеты, которые способны нести несколько ядерных боеголовок, а у Европы такого вооружения нет, и еще долгие годы не будет.

Автор публикации подчеркнул, что уровень глупости современных европейских политиков «зашкаливает», а следование за фон дер Ляйен, президентом Украины Владимиром Зеленским и главой евродипломатии Каей Каллас в их фанатичной борьбе с Россией подвергает серьезной опасности обычных жителей континента.

Кроме того, обозреватель итальянского издания подчеркнул, что у России нет плана атаковать Европу, Москва, по его мнению, нацелена на восстановление торговых связей, а также на остановку экспансии НАТО вдоль границ Российской Федерации.

«Европейский правящий класс сошел с ума, перестав различать друзей и врагов, и, похоже, хочет повторения Хиросимы в Европе», — указывается в статье.

До этого американский журналист Такер Карлсон заявил, что отказ России вступить в НАТО стал самым показательным моментом во взаимоотношениях Москвы с альянсом, который явно продемонстрировал воинственное намерение Вашингтона.

Ранее Такер Карлсон высказался о возможности своего участия в выборах президента США.