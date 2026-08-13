Отказ России вступить в НАТО стал самым показательным моментом во взаимоотношениях Москвы с альянсом, который явно продемонстрировал воинственное намерение Вашингтона. Весь смысл НАТО – добиться от России, чтобы она вела себя «по-западному», на фоне чего этот отказ можно считать показательным и противоречивым, заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе с ведущим RT Риком Санчесом.

Он напомнил о том, как бывший президент США Джордж Буш — младший отказал России на просьбу членства в НАТО, отметив, что это не соответствовало изначальной цели.

«Те, кого мы считали врагами, теперь наши друзья. Почему бы не желать членства России в НАТО? – задался вопросом Карлсон. — Казалось бы, прежде всего этого и нужно желать, ведь весь смысл НАТО – добиться, чтобы Россия вела себя по-западному. Хорошо, вот они сами просятся, а мы отказываем. В тот момент всё стало ясно, я считаю, это самый показательный момент за последние 30 лет – мы хотим войны с Россией <…>».

По его мнению, люди, которые продвигают этот посыл, по какой-то причине считают, что Россия им принадлежит, и они вправе контролировать действия Москвы. По мнению журналиста, эти же люди желают разделить Россию ради получения её ресурсов, причём не скрывают этого и сами об этом неоднократно говорили.

Напомним также, Такер Карлсон заявил, что НАТО использует Украину ради уничтожения России. Он назвал Украину «бедной, жалкой, грустной страной», разрушенной Западом, подчеркнув, что сменявшие друг друга администрации США подталкивали Украину к вступлению в НАТО, тем самым направляя её в сторону конфликта с Россией.

Ранее Такер Карлсон высказался о возможности своего участия в выборах президента США.