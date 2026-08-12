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Политика

Такер Карлсон отказался участвовать в выборах президента США

RT: Карлсон заявил, что не будет баллотироваться в президенты США
SHAWN THEW/Pool/Reuters

Американский журналист Такер Карлсон в интервью телеканалу RT заявил, что не планирует претендовать на пост президента США.

«Я не планирую выдвигаться в президенты, это точно», — сказал он.

В июне американская журналистка Кэндис Оуэнс в разговоре с ведущим RT Риком Санчесом заявила, что готова с радостью поддержать на выборах президента США кандидатуру своего коллеги, политического обозревателя Такера Карлсона.

Во время предыдущей выборной гонки Комитет политического действия (PAC), выступал за выдвижение кандидатуры Карлсона на президентских выборах и даже начал рекламную кампанию. В ней утверждалось, что Карлсон «побьет» американского лидера Джо Байдена во время дебатов.

С 2016 по 2023 год журналист работал на популярном телеканале Fox News, но позже создал потоковый сервис, на котором выкладывает интервью. Одно из важных интервью он провел 6 февраля 2024 года с президентом России Владимиром Путиным. Это стало первым интервью западному журналисту с февраля 2022 года.

Следующие выборы США состоятся в 2028 году. Перед этим съездам партий предстоит определить кандидатов.

Ранее Такер Карлсон заявил о необходимости создания третьей политической партии в США.

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