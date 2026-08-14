Россия ждет реакции Сербии на слова об «убийстве русских»

Лавров: РФ хотела бы услышать от Сербии реакцию на слова об убийстве русских

Россия ожидает от руководства Сербии изложения официальной позиции по поводу вопроса немецкого журналиста Михаэля Мартенса об убийстве русских. Об этом в интервью ВГТРК заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает сайт МИД РФ.

«Я видел, что президент Сербии Вучич просто опешил. Конечно, мы бы хотели от наших сербских друзей, учитывая их огромный вклад в победу над нацизмом, услышать какую-то реакцию», — сказал Лавров.

Министр отметил, что Мертенс недостоин занимать «какую-либо должность в медийных структурах и тем более какие-то официальные позиции в правительственном аппарате». Также Лавров подчеркнул, что «метастазы нацизма» сейчас продолжают «пробиваться наверх» в немецком обществе.

По поводу Вучича Лавров отметил, что ему сейчас приходится «непросто», так как Евросоюз «издевается» над президентом Сербии и шантажирует его по вопросу вступления в объединение, призывая признать независимость Косово и поддержать действия ЕС в отношении России.

«Он мужественно выдерживает это давление уже не один год. Мы Сербии продаем газ по очень выгодным ценам и никогда ничего не требуем от Сербии, кроме того, что будет неприемлемо, если наши сербские братья будут участвовать в вооружении киевского режима. Президент Вучич принял специальное решение, запрещающее подобные акции», — сказал Лавров.

Также он добавил, что согласие Вучича принять президента Украины Владимира Зеленского, вероятно, отразило намерение сербского лидера ослабить «беспардонное и хамское» давление Евросоюза.

8 августа на совместной пресс-конференции Вучича с президентом Украины Владимиром Зеленским журналист издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэль Мартенс спросил, что европейцы могут сделать, чтобы помочь Украине «убивать больше русских». Вучич удивился этому вопросу и выразил надежду на то, что «убийства прекратятся».

В газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) выразили сожаление по поводу этого вопроса и отметили он был сформулирован «неоднозначно».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Мартенса «преступными».

В российском посольстве в ФРГ затем заявили, что Россия рассматривает возможность использования правовых механизмов в отношении журналиста газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса. Также в посольстве России в Сербии назвали вопрос призывом противоправным действиям и прямой угрозой российским гражданам.

Ранее Медведев пригрозил предложившему убивать русских журналисту из ФРГ.