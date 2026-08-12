Журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэль Мартенс однажды ответит за свой вопрос об «убийстве русских». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с экспертным советом по созданию народной программы партии, сообщает РИА Новости.

«Зла желать этому человеку не буду, но и доброго тоже желать не буду», — сказал он.

По словам политика, когда-нибудь Мартенс понесет «свою часть ответственности».

Также он отметил, что раньше за такие вопросы «гнали из профессии», так как существует табу на произнесение определенных формул. Вместе с тем Медведев подчеркнул, что есть вещи, которые нельзя говорить.

«Ты можешь думать как угодно, в курилке о чем-то сказать. Но когда ты публично так задаешь вопрос, то ты должен понимать, что ответ будет», — добавил председатель «Единой России».

Мартенс задал вопрос о том, как европейцы могут помочь Украине «убивать больше русских» на совместной пресс-конференции украинского президента Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде.

В газете Frankfurter Allgemeine Zeitung выразили сожаление по поводу этого вопроса, отметив, что он был сформулирован «неоднозначно». В издании подчеркнули, что редакционная политика FAZ не предусматривает призывов к убийству как можно большего числа русских солдат.

Ранее военкор выяснил, что дед Мартенса служил Гитлеру.