Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

Медведев пригрозил предложившему убивать русских журналисту из ФРГ

Медведев: журналист из ФРГ Мартенс ответит за вопрос об убийстве русских
Екатерина Штукина/РИА Новости

Журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэль Мартенс однажды ответит за свой вопрос об «убийстве русских». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с экспертным советом по созданию народной программы партии, сообщает РИА Новости.

«Зла желать этому человеку не буду, но и доброго тоже желать не буду», — сказал он.

По словам политика, когда-нибудь Мартенс понесет «свою часть ответственности».

Также он отметил, что раньше за такие вопросы «гнали из профессии», так как существует табу на произнесение определенных формул. Вместе с тем Медведев подчеркнул, что есть вещи, которые нельзя говорить.

«Ты можешь думать как угодно, в курилке о чем-то сказать. Но когда ты публично так задаешь вопрос, то ты должен понимать, что ответ будет», — добавил председатель «Единой России».

Мартенс задал вопрос о том, как европейцы могут помочь Украине «убивать больше русских» на совместной пресс-конференции украинского президента Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде.

В газете Frankfurter Allgemeine Zeitung выразили сожаление по поводу этого вопроса, отметив, что он был сформулирован «неоднозначно». В издании подчеркнули, что редакционная политика FAZ не предусматривает призывов к убийству как можно большего числа русских солдат.

Ранее военкор выяснил, что дед Мартенса служил Гитлеру.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 12 августа. Москва ответит на захват судов РФ Западом, Трамп меняет подход к Ирану, а россияне теряют интерес к хлебу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!