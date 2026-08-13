Посольство РФ пригрозило журналисту Мартенсу правовыми мерами

РФ рассмотрит возможность использования правовых механизмов в отношении журналиста газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса за высказывание об убийстве русских. Об этом заявили в посольстве в ФРГ.

«Российская сторона в свою очередь также рассмотрит возможность использования правовых механизмов в отношении М.Мартенса по линии как германских, так и российских правоохранительных органов на предмет прояснения соответствия высказываний корреспондента германского издания уголовному законодательству ФРГ и России», — сказано в сообщении.

В диппредставительстве также отметили, что FAZ анонсирует возможность использования правовых средств для защиты своего сотрудника.

8 августа корреспондент FAZ присутствовал на совместной пресс-конференции Владимира Зеленского и сербского лидера Александра Вучича в Белграде. Во время мероприятия Мартенс задал главе Украины вопрос, что европейцы могли бы сделать, чтобы помочь этой стране убивать больше русских. Посольство РФ в Сербии назвало высказывание немецкого журналиста прямой угрозой россиянам. При этом сам Мартенс признался, что не считает свой вопрос скандальным. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее посольство РФ осудило немецкого журналиста Мартенса за слова об убийстве русских.