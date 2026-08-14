Лавров признался, что прогуливал школу

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров признался, что, будучи школьником, иногда прогуливал занятия, как и все. Об этом глава ведомства рассказал в интервью телерадиокомпании ВГТРК.

«Прогуливал иногда, но а кто не прогуливал? Разное было», — сказал Лавров.

Однако он отметил, что сейчас уже не помнит, какие именно предметы пропускал.

В конце июля этого года Лавров рассказал историю о своем чудесном спасении во время одной конной прогулки на Алтае. Журналист спросил дипломата, случалось ли в его жизни нечто такое, что ничем, кроме чуда или Бога, нельзя объяснить. Лавров ответил, что, наверное, подобное происходило, но о некоторых событиях он бы не хотел вспоминать.

Так, министр однажды сплавлялся по Катуни на Алтае. Во время остановки сел на лошадь и отправился в горы. Лавров в молодости занимался конным спортом, поэтому у него были навыки к верховой езде, но того нельзя было сказать обо всех, кто его сопровождал.

Ранее Лавров ответил на вопрос о тайном посыле своего свитера с надписью «СССР».