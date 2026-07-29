Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Политика

Лавров рассказал историю о своем чудесном спасении

Лавров рассказал о своем чудесном спасении во время конной прогулки на Алтае
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал в интервью ТАСС о своем чудесном спасении во время одной конной прогулки на Алтае.

Журналист спросил дипломата, случалось ли в его жизни нечто такое, что ничем, кроме чуда или Бога, нельзя объяснить. Лавров ответил, что, наверное, подобное происходило, но о некоторых событиях он бы не хотел вспоминать.

Министр рассказал одну историю. Он однажды сплавлялся по Катуни на Алтае. Во время остановки сел на лошадь и отправился в горы. Лавров в молодости занимался конным спортом, поэтому у него были навыки к верховой езде, но того нельзя было сказать обо всех, кто его сопровождал.

«Вдруг кони понесли, когда мы уже вниз спускались. Справа гора, слева по-настоящему приличная пропасть. Одного моего товарища понесло. Он практически мог меня сбить. Каким-то чудом удалось остановиться», — поделился глава МИД РФ.

При этом дипломат не стал уточнять, когда именно произошло это событие. Согласно открытым источникам, Лавров проводил на Алтае почти 20 лет каждое лето, начиная с середины 1980-х и 1990-х годов.

Ранее Лавров ответил на вопрос о тайном посыле своего свитера с надписью «СССР».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как подготовиться к онлайн-собеседованию в 2026 году и не провалиться из-за мелочей. Гайд и чек-лист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!