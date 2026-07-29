Лавров рассказал историю о своем чудесном спасении

Лавров рассказал о своем чудесном спасении во время конной прогулки на Алтае

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал в интервью ТАСС о своем чудесном спасении во время одной конной прогулки на Алтае.

Журналист спросил дипломата, случалось ли в его жизни нечто такое, что ничем, кроме чуда или Бога, нельзя объяснить. Лавров ответил, что, наверное, подобное происходило, но о некоторых событиях он бы не хотел вспоминать.

Министр рассказал одну историю. Он однажды сплавлялся по Катуни на Алтае. Во время остановки сел на лошадь и отправился в горы. Лавров в молодости занимался конным спортом, поэтому у него были навыки к верховой езде, но того нельзя было сказать обо всех, кто его сопровождал.

«Вдруг кони понесли, когда мы уже вниз спускались. Справа гора, слева по-настоящему приличная пропасть. Одного моего товарища понесло. Он практически мог меня сбить. Каким-то чудом удалось остановиться», — поделился глава МИД РФ.

При этом дипломат не стал уточнять, когда именно произошло это событие. Согласно открытым источникам, Лавров проводил на Алтае почти 20 лет каждое лето, начиная с середины 1980-х и 1990-х годов.

Ранее Лавров ответил на вопрос о тайном посыле своего свитера с надписью «СССР».