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Политика

«Мусорное Ведро» едва не стало депутатом британского парламента

Би-би-си: «Мусорное Ведро» проиграло на парламентских выборах в Великобритании
Кадр из видео X

Сатирический политик Граф Бинфейс (Count Binface), который носит мусорное ведро на голове, набрал на довыборах в Великобритании почти 9,5 тыс. голосов, едва не избравшись в парламент. Об этом сообщает телеканал «Би-би-си».

Персонажа создал британский комик Джон Харви. Обычно Граф Бинфейс предстает перед общественностью в шлеме в форме мусорного ведра и выдает себя за воина с планеты Сигма IX. Персонаж существует уже 10 лет и позиционирует себя как «межгалактического политика».

В ходе своей предвыборной кампании Бинфейс предлагал снизить цены на хлопья для завтрака и круассаны, в чем его активно поддерживали британцы.

«Би-би-си» уточняет, что «Мусорное Ведро» заняло второе место на довыборах в Клактоне, уступив лишь лидеру партии Reform UK Найджелу Фаражу, который набрал 22,2 тыс. голосов.

20 июля произошла передача власти новому лидеру лейбористов Энди Бернему от уходящего премьер-министра Кира Стармера. Лидер партии Reform UK Найджел Фараж призвал к проведению парламентских выборов на фоне заявления Бернема о намерении осуществить «самые значительные изменения» в политике и экономике страны за последние 40 лет.

Ранее глава Reform UK призвал к нулевой нелегальной миграции в Великобританию.

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